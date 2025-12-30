Perché l'ex atleta olimpico diventato boss dei Narcos aveva la più impressionante collezione di MotoGP mai vista

Ryan Wedding, ex atleta olimpico, ha attraversato percorsi sorprendenti, passando dal mondo dello sport a quello del narcotraffico. La sua passione per le moto da corsa, tra MotoGP e Superbike, si è tradotta in una collezione senza pari, simbolo di prestigio e potere. Questa storia rivela come una passione possa diventare un elemento distintivo anche in contesti inaspettati.

