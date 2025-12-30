Perché il nuovo film di Checco Zalone manda in bestia la critica

Il nuovo film di Checco Zalone, Buen camino, ha suscitato reazioni contrastanti tra critica e pubblico. La sua uscita ha evidenziato ancora una volta il contrasto tra il gradimento del pubblico e le valutazioni più attente degli esperti. Questa dinamica, già nota in passato, si ripresenta anche in questa occasione, sollevando discussioni sul ruolo e il riconoscimento artistico del comico pugliese nel panorama cinematografico italiano.

Era già tutto previsto. Il ridimensionamento di Checco Zalone è stato preparato con cura poco prima dell’uscita del nuovo film, Buen camino. Le cupe notizie sulla ex moglie e il patrimonio, poi l’intervista al vetriolo del produttore Valsecchi, infine, all’uscita del film, tutti i commenti che per una volta restano duri e compatti: Zalone ha perso la cattiveria, non c’è più vetriolo. Film carino ma fiacco, che non morde e graffia. L’impennata di orgoglio della rediviva critica. Era già tutto previsto. La critica si riscopre, per miracolo, critica. Ferrea e integerrima. C’è persino chi loda l’aspra vena censoria di illustri colleghi perché il giudizio negativo su Checco Zalone rappresenterebbe un esempio di giornalismo «libero». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Perché il nuovo film di Checco Zalone manda in bestia la critica Leggi anche: Recensione nuovo film di Checco Zalone: perché Buen Camino fa discutere Leggi anche: Com'è insomma il nuovo film di Checco Zalone Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Recensione nuovo film di Checco Zalone | perché Buen Camino fa discutere; L' uragano Checco Zalone | perché in soli due giorni Buen Camino è già da record; Perché Checco Zalone non merita molte delle critiche che sta ricevendo. Recensione nuovo film di Checco Zalone: perché Buen Camino fa discutere - Trama, recensioni, reazioni e perché è il film più discusso del 2025. urbanpost.it

Tutto sul nuovo film di Checco Zalone, Buen Camino - Buen Camino è il nuovo film con Checco Zalone (nome d’arte di Luca Medici), uscito nelle sale italiane il 25 dicembre 2025, e già protagonista di grande attesa e discussione tra pubblico e critica. spettegolando.it

“Buen camino”, il nuovo film di Checco Zalone, ha incassato oltre 5,6 milioni di euro nel primo giorno di programmazione - Il 25 dicembre è uscito Buen camino, il nuovo film di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante: nel suo primo giorno di programmazione è stato visto da 680mila persone e ha incassato oltre 5,6 milio ... ilpost.it

?Ecco il Trailer Ufficiale di Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone! ?

