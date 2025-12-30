Perchè Donnarumma ha deciso di rinviare le nozze | la rivelazione del suo agente
Gianluigi Donnarumma ha deciso di posticipare il matrimonio, motivato dall’impegno con la Nazionale italiana. A rivelarlo è l’agente del portiere, Enzo Raiola, spiegando come la volontà di dedicarsi completamente alla maglia azzurra abbia influenzato questa scelta. La decisione riflette l’importanza attribuita dall’atleta alla carriera sportiva e alle competizioni internazionali.
Il rinvio delle nozze per amore della Nazionale italiana. Questo il retroscena svelato su Gianluigi Donnarumma dal suo agente, Enzo Raiola. "Fra pochi mesi ci sarà una fase delicata con la Nazionale, cui lui tiene tantissimo. Questa estate voleva convolare a nozze ma ha rimandato tutto perché. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
