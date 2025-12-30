Perchè Donnarumma ha deciso di rinviare le nozze | la rivelazione del suo agente

Gianluigi Donnarumma ha deciso di posticipare il matrimonio, motivato dall’impegno con la Nazionale italiana. A rivelarlo è l’agente del portiere, Enzo Raiola, spiegando come la volontà di dedicarsi completamente alla maglia azzurra abbia influenzato questa scelta. La decisione riflette l’importanza attribuita dall’atleta alla carriera sportiva e alle competizioni internazionali.

