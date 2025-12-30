Da 25 anni, la Fondazione Meyer si impegna a garantire cure e supporto ai bambini e alle loro famiglie. Grazie alle donazioni, contribuisce alla ricerca, alle terapie e a iniziative che migliorano la qualità delle cure offerte. La solidarietà di tutti permette di continuare a fare la differenza, offrendo un aiuto concreto e duraturo a chi ne ha bisogno.

Da 25 anni la Fondazione Meyer si "prende cura" dell’ospedale: attraverso le donazioni, sostiene la ricerca, le terapie e le attività per le famiglie e i bambini. Un compleanno speciale, come spiega Alessandro Benedetti, che nel 2000 lanciò l’idea della Fondazione e ne è da sempre segretario generale. Da dove nasce questa avventura? "La donazione è nel Dna stesso del Meyer, da quando alla fine dell’800 il commendator Giovanni Meyer donò a Firenze un ospedale pediatrico. Quando nel luglio del 2000 è stata costituita la Fondazione (la prima in Italia legata a un ospedale pubblico), l’idea era semplice e ambiziosa: creare un’istituzione per gestire e sostenere tutte le attività extrasanitarie, a partire dalla raccolta fondi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perché donare è guarire. La Fondazione Meyer, 25 anni di cure e amore

