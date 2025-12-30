Perché De Rossi non si è goduto il tributo della Roma | Rabbia e fastidio devo lavorare meglio
Dopo la partita tra Roma e Genoa, Daniele De Rossi ha mostrato un volto più serio e riflessivo rispetto alla consueta accoglienza calorosa sotto la Curva Sud. La delusione per la prestazione della sua squadra ha prevalso sulla gioia del tributo ricevuto, portandolo a commentare con rabbia e fastidio. La sua reazione evidenzia come, anche in momenti di affetto, l’attenzione resti rivolta alla crescita e al miglioramento continuo.
Daniele De Rossi accolto con affetto sotto la Curva Sud spiega il "volto scuro" dopo Roma-Genoa: delusione per la prestazione della sua squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
