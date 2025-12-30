Per la Samb è stato un anno importante

La Samb ha ripreso gli allenamenti al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli, tornando in campo nel tardo pomeriggio di ieri. La sessione si è svolta a porte chiuse e proseguirà così per tutta la settimana.È stato un anno significativo per il club, segnato da diversi momenti importanti nel percorso di crescita e sviluppo.

Nel tardo pomeriggio di ieri la Samb è tornata ad allenarsi al Ciarrocchi di Porto d'Ascoli. E lo farà rigorosamente a porte chiuse per tutta la settimana. Lo ha deciso la società affinchè Eusepi e compagni non possano essere distratti dai commenti dell'esterno ma soprattutto per tenere alta la concentrazione in vista del match di Sestri Levante contro il Bra, autentico scontro diretto in prospettiva salvezza. Nei prossimi giorni D'Alesio valuterò le condizioni fisiche del gruppo, dopo la settimana di stop concessa e prevista dal contratto per le festività natalizie. Per il match contro il Bra il tecnico rossoblù dovrà fare a meno degli squalificati Battista e Alfieri.

