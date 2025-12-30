Per Ada Manes Foundation la dottoressa Andriani tedofora a Pescara con la fiamma olimpica

La dottoressa Grazia Andriani, presidente dell'Ada Manes Foundation for Children Ets, sarà la tedofora che il 2 gennaio porterà la fiamma olimpica nel centro di Pescara. L'evento rappresenta un momento simbolico di unione e speranza, sottolineando l'impegno dell'associazione nel sostenere i diritti dei bambini. La cerimonia si svolgerà in un contesto di sobrietà e rispetto, evidenziando il valore di questa tradizione olimpica.

Sarà la presidente dell'associazione Ada Manes Foundation for Children Ets Grazia Andriani la tedofora che porterà la fiamma olimpica in centro a Pescara il prossimo 2 gennaio. "Consapevole del valore profondo di questa iniziativa che va oltre l'evento sportivo, ho accettato con piacere l'invito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Per Ada Manes Foundation la dottoressa Andriani tedofora a Pescara con la fiamma olimpica Leggi anche: Alisha Lehmann tedofora per Milano Cortina: a Como porterà lei la Fiamma Olimpica Leggi anche: Milano-Cortina, la fiamma olimpica arriva al Quirinale accolta da Mattarella. La tedofora Paolini: “Un privilegio” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ada Manes Foundation: Dottoressa Andriani tedofora a Pescara per la pace e il diritto alla cura dei bambini; Milano Cortina 2026: per Ada Manes Foundation la Dottoressa Andriani tedofora a Pescara; Andriani tedofora Pescara. Milano Cortina 2026: per Ada Manes Foundation la Dottoressa Andriani tedofora a Pescara - Milano Cortina 2026: per Ada Manes Foundation la Dottoressa Andriani tedofora a Pescara ... politicamentecorretto.com

Ada Manes foundation for children a pescara: dieci anni di cura e solidarietà per i bambini in difficoltà - La ada manes foundation è partita da pescara come associazione impegnata ad assicurare che l’accesso alle cure pediatriche, soprattutto chirurgiche, non restasse un lusso legato al paese di nascita o ... gaeta.it

Ada Manes Foundation, concerto a Pescara per i 10 anni - Un traguardo importante per l'Ada Manes Foundation For Children Ets, che sabato 10 maggio alle 20. ansa.it

Ada Manes Foundation for Children Onlus. Michael Jackson · Heal the World. Le care Amiche della Fondazione!!!si ride, si scherza, si parla dei nuovi progetti, ci si scambia gli auguri di NataleGrazie care ragazze - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.