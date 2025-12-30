Pensioni tutte le novità approvate in Manovra 2026 e cosa cambia per anticipate e età pensionabile

Con l’approvazione definitiva della Manovra 2026, dal 2027 entreranno in vigore nuove modifiche alle pensioni. L’età pensionabile aumenterà di un mese, arrivando a 67 anni e un mese, in linea con l’adeguamento all’aspettativa di vita. Di seguito si evidenziano le principali novità e le eventuali conseguenze per chi si avvicina alla pensione anticipata o ordinaria.

Con la manovra 2026 appena approvata in via definitiva, dal 2027 servirà un mese in più per andare in pensione, con l'età che salirà a 67 anni e un mese, in conseguenza dell'adeguamento all'aspettativa di vita. L'assegno delle pensioni minime aumenterà di 20 euro al mese. Il governo poi manda in soffitta Quota 103 e Opzione donna. Vediamo quali sono tutte le principali misure nel capitolo pensioni.

