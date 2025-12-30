Pensioni tasse bonus casa Tfr | tutte le misure della Manovra | Il sì e le proteste Schlein | Aiuta i ricchi Giorgetti | Falso

Con l’approvazione definitiva della Camera, la Manovra 2026 introduce nuove misure che entreranno in vigore da gennaio, riguardanti pensioni, tasse, bonus casa e TFR. Il testo ha suscitato diverse reazioni, con opinioni contrastanti tra sostenitori e oppositori. Di seguito, si analizzano le principali novità e le modalità di attuazione previste, offrendo una panoramica chiara e precisa delle misure approvate.

Legge di bilancio, quali sono le misure in vigore nel 2026: fisco, pensioni, imprese e bonus casa - Le principali misure della Manovra da 22 miliardi: dalle pensioni all’Irpef, dalle agevolazioni per le imprese alla tassa sui pacchi extra- msn.com

La Manovra è legge. Ceto medio, casa, lavoro e pensioni: tutte le misure - Dopo il voto di fiducia di ieri, la Camera ha dato il via libera finale alla manovra con 216 sì, 126 no e 3 astenute. msn.com

Deputati PD. . Tagli a tutto, dalla sanità alle pensioni passando per lo stato sociale, aumento delle tasse, promesse non mantenute. Quella della destra non è una Manovra di Bilancio: è un atto di resa. Dopo le bugie della propaganda arriva la realtà, che però - facebook.com facebook

Manovra, salari, pensioni, sanità e tasse: tutte le misure. Giù l'Irpef al ceto medio, bonus dalla casa ai libri, pensioni tra aumento e Tfr #ANSA x.com

