Pensioni in pagamento da sabato 3 gennaio in provincia di Chieti

Le pensioni del mese di gennaio saranno disponibili a partire da sabato 3 gennaio presso tutti i 141 uffici postali della provincia di Chieti. Questa data rappresenta l'inizio dei pagamenti per i pensionati residenti nella zona, garantendo l'accesso ai fondi in modo regolare e puntuale. È consigliabile verificare eventuali aggiornamenti o comunicazioni ufficiali riguardanti il servizio.

Le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento da sabato 3 gennaio in tutti gli 141 uffici postali della provincia di Chieti.Lo comunica Poste italiane: le pensioni di gennaio saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay.

