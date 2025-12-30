Pensioni cosa cambia | giovani e donne i più penalizzati sull' uscita anticipata dal lavoro Tasse casa bonus Tfr | tutte le misure

La Legge di Bilancio introduce modifiche alle pensioni, influenzando in modo particolare giovani e donne. Tra le novità, l’abolizione dell’«opzione donna» e l’impossibilità di cumulare contributi Inps con fondi integrativi. Questi cambiamenti, insieme alle nuove norme su tasse, casa, bonus e Tfr, segnano un’ulteriore fase di riforma del sistema previdenziale italiano. È importante comprendere come queste misure possano influire sui futuri diritti pensionistici.

Pensioni, tutte le novità approvate in Manovra 2026 e cosa cambia per anticipate e età pensionabile - Con la manovra 2026 appena approvata in via definitiva, dal 2027 servirà un mese in più per andare in pensione, con l'età che salirà a 67 anni e un ... fanpage.it

