Pensioni cosa cambia | giovani e donne i più penalizzati sull' uscita anticipata dal lavoro Tasse casa bonus Tfr | tutte le misure
La Legge di Bilancio introduce modifiche alle pensioni, influenzando in modo particolare giovani e donne. Tra le novità, l’abolizione dell’«opzione donna» e l’impossibilità di cumulare contributi Inps con fondi integrativi. Questi cambiamenti, insieme alle nuove norme su tasse, casa, bonus e Tfr, segnano un’ulteriore fase di riforma del sistema previdenziale italiano. È importante comprendere come queste misure possano influire sui futuri diritti pensionistici.
La stretta della Legge di Bilancio: le lavoratrici non potranno più utilizzare l'«opzione donna», i giovani non potranno più cumilare i contributi Inps con quelli versati ai fondi di previdenza integrativa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
