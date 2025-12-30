Pensioni 2026 ecco il cedolino di gennaio | le cifre fascia per fascia
A partire dal 1° gennaio 2026, le pensioni subiranno un aumento grazie a un coefficiente di rivalutazione dell’1,4%, come stabilito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Di seguito, vengono presentate le cifre del cedolino di gennaio, suddivise per fascia, per fornire un quadro chiaro e dettagliato delle variazioni previste.
Dal 1° gennaio 2026 le pensioni torneranno a crescere grazie a un coefficiente di rivalutazione provvisorio dell’1,4%, definito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’adeguamento è basato sull’inflazione rilevata dall’Istat e potrà essere conguagliato nel 2027 con l’indice definitivo. Non sono previsti arretrati per il 2025, poiché l’indice definitivo (0,8%) ha coinciso con quello provvisorio già applicato.Per le pensioni più basse è prevista una maggiorazione straordinaria dell’1,3%. Il trattamento minimo salirà così a circa 611,85 euro mensili con la sola rivalutazione ordinaria, raggiungendo fino a 619,80 euro con l’extra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
