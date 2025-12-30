A partire dal 1° gennaio 2026, le pensioni subiranno un aumento grazie a un coefficiente di rivalutazione dell’1,4%, come stabilito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Di seguito, vengono presentate le cifre del cedolino di gennaio, suddivise per fascia, per fornire un quadro chiaro e dettagliato delle variazioni previste.

Dal 1° gennaio 2026 le pensioni torneranno a crescere grazie a un coefficiente di rivalutazione provvisorio dell’1,4%, definito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’adeguamento è basato sull’inflazione rilevata dall’Istat e potrà essere conguagliato nel 2027 con l’indice definitivo. Non sono previsti arretrati per il 2025, poiché l’indice definitivo (0,8%) ha coinciso con quello provvisorio già applicato.Per le pensioni più basse è prevista una maggiorazione straordinaria dell’1,3%. Il trattamento minimo salirà così a circa 611,85 euro mensili con la sola rivalutazione ordinaria, raggiungendo fino a 619,80 euro con l’extra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pensioni 2026, ecco il cedolino di gennaio: le cifre fascia per fascia

Leggi anche: Pensioni 2026, ecco gli aumenti Inps fascia per fascia: cosa cambia davvero

Leggi anche: Pensioni, dall’Inps gli aumenti fascia per fascia per il 2026

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cedolino pensione gennaio 2026; Pensioni 2026, rivalutazione a +1,4% e minime a 611 euro: il calendario dei pagamenti Inps; Pagamenti INPS gennaio 2026: calendario completo e novità previdenziali; Cedolino della pensione a gennaio 2026: come sarà, cosa controllare e perché gli aumenti potrebbero tardare.

Cedolino pensione Inps 2026: cosa cambia a gennaio e perché questo sarà il più importante dell’anno - Cedolino pensione Inps gennaio 2026: aumenti, rivalutazione all’1,4%, date di pagamento, Irpef e cosa controllare subito per evitare sorprese. urbanpost.it