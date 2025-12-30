Pensioni 2026 e manovra | Giorgetti rimanda al 2026 la Lega rivendica il taglio L’opposizione | ‘Solo bugie’

A pochi mesi dall’approvazione definitiva, il dibattito sulle pensioni nel 2026 si intensifica, con posizioni divergenti tra Lega e opposizione. Giorgetti rimanda le decisioni al 2026, mentre la Lega insiste sui tagli previsti. L’opposizione critica duramente, definendo le affermazioni dell’esecutivo come false. La discussione in Aula riflette le tensioni politiche su un tema centrale della manovra, evidenziando le diverse prospettive sul futuro previdenziale del paese.

Il passaggio finale della manovra 2026 nell'Aula di Montecitorio è segnato da un acceso scontro politico che vede al centro il delicato capitolo delle pensioni. Mentre il Governo, dopo aver incassato la fiducia con 219 voti, si appresta al via libera definitivo, le dichiarazioni dei protagonisti riflettono una profonda spaccatura tra la narrazione della maggioranza e le aspre critiche delle opposizioni. Da un lato, la Lega rivendica con forza la riduzione dell'aumento automatico dell'età pensionabile previsto per il 2027, descrivendolo come un traguardo raggiunto grazie alla propria tenacia ministeriale.

