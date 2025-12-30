Pensionati frontalieri passa l' ordine del giorno di Beatriz Colombo Verso lo stop alla doppia tassazione
L'Afis annuncia l'approvazione di un ordine del giorno nella Legge di Bilancio 2026, volto a prevenire la doppia tassazione per i pensionati frontalieri. Si tratta di un passo importante per garantire maggiore equità fiscale ai lavoratori in pensione che risiedono nelle zone di confine, contribuendo a migliorare la loro tutela e i diritti in ambito tributario.
Un passo storico verso l'equità fiscale per i lavoratori a riposo della zona di confine. L’Afis (Associazione Frontalieri Italia San Marino) annuncia l'accoglimento di un ordine del giorno all'interno della Legge di Bilancio 2026, mirato specificamente a tutelare i pensionati ed evitare il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
