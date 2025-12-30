Pensionati frontalieri passa l' ordine del giorno di Beatriz Colombo Verso lo stop alla doppia tassazione

Da riminitoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Afis annuncia l'approvazione di un ordine del giorno nella Legge di Bilancio 2026, volto a prevenire la doppia tassazione per i pensionati frontalieri. Si tratta di un passo importante per garantire maggiore equità fiscale ai lavoratori in pensione che risiedono nelle zone di confine, contribuendo a migliorare la loro tutela e i diritti in ambito tributario.

Un passo storico verso l'equità fiscale per i lavoratori a riposo della zona di confine. L’Afis (Associazione Frontalieri Italia San Marino) annuncia l'accoglimento di un ordine del giorno all'interno della Legge di Bilancio 2026, mirato specificamente a tutelare i pensionati ed evitare il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

pensionati frontalieri passa l ordine del giorno di beatriz colombo verso lo stop alla doppia tassazione

© Riminitoday.it - Pensionati frontalieri, passa l'ordine del giorno di Beatriz Colombo. "Verso lo stop alla doppia tassazione"

Leggi anche: Il centrodestra e l'ordine del giorno su Cristoforo Colombo: "No alla cancel culture"

Leggi anche: Pizzeria in centro vicino alla chiusura: "Violenza e spaccio all'ordine del giorno. Nessun aiuto dalle forze dell'ordine"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

San Marino dall'alto e pagine di storia della Valmarecchia.

pensionati frontalieri passa ordineStop doppia tassazione per pensionati, Frontalieri soddisfatti: "Si intravede soluzioni" - L’Afis (Associazione Frontalieri Italia San Marino) annuncia con soddisfazione l'accoglimento di un Ordine del ... altarimini.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.