Pellegrino Mastella | Dimensionamento scolastico nostra linea è zero tagli | chiederò deroga per le aree interne

Pellegrino Mastella ha annunciato che la Provincia del Sannio si opporrà a eventuali tagli nel dimensionamento scolastico, richiedendo una deroga per le aree interne. La posizione ufficiale è chiara: nessun taglio sarà accettato, al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi educativi sul territorio. Questa decisione si inserisce nel quadro delle interlocuzioni istituzionali per tutelare le scuole e le comunità locali.

Tempo di lettura: 2 minuti “Sul dimensionamento scolastico, al netto di speculazioni inutili, la Provincia, attraverso il tavolo, ha già chiesto che non sia effettuato nessun taglio sul territorio sannita. E’ una linea che ribadiremo anche in Regione: il Beneventano ha già dato e le dirigenze esistenti devono essere preservate da ulteriori, incomprensibili colpi di scure”, lo scrive in una nota il consigliere regionale NdC-Casa Riformista Pellegrino Mastella. “Presenteremo in Consiglio regionale una mozione che impegni la Giunta a esentare le aree interne da tagli ulteriori al sistema scolastico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pellegrino Mastella: “Dimensionamento scolastico, nostra linea è zero tagli: chiederò deroga per le aree interne” Leggi anche: Dimensionamento scolastico, Lega: “Rivalutare accorpamento Ic San Pio, Regione tuteli aree interne” Leggi anche: Mastella assessore con Fico: rafforza o indebolisce il Sannio e le aree interne? Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pellegrino Mastella: “Schiaffo ai medici, aumenti contrattuali insufficienti”. Dimensionamento scolastico, Pellegrino Mastella: “Nostra linea è zero tagli, chiederò deroga per aree interne” - “Sul dimensionamento scolastico, al netto di speculazioni inutili, la Provincia, attraverso il tavolo, ha già chiesto che non sia effettuato nessun taglio sul territorio sannita. ntr24.tv

Mastella: "Dimensionamento scolastico, nostra linea è zero tagli" - “Sul dimensionamento scolastico, al netto di speculazioni inutili, la Provincia, attraverso il tavolo, ha già chiesto che n ... msn.com

Dimensionamento scolastico, Anief: si superi la logica puramente numerica - E' l'Anief a manifestare il proprio disappunto sull'ipotesi di dimensionamento scolastico per l’anno 2026/27, all'indomani della riunione tenutasi il 29 dicembre 2025 presso gli uffici della Regione C ... corriereirpinia.it

Il mitico pellegrino mastella del casato mastellibus. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.