Pegaso 2 soccorse 809 persone | A bordo sacche per trasfusioni

Il Pegaso 2, operato dal Servizio di Elisoccorso Regionale di Grosseto, ha concluso un’attività di soccorso che ha coinvolto 809 persone, anche grazie a sacche per trasfusioni a bordo. Questa risorsa è stata fondamentale per il servizio sanitario territoriale 118, garantendo interventi tempestivi nelle province di Grosseto, Siena, Arezzo e sulle isole dell’arcipelago toscano.

Si chiude un altro di attività del Servizio di Elisoccorso Regionale della base di Grosseto. Il Pegaso 2 ha rappresentato una risorsa importante per il servizio di emergenza sanitaria territoriale 118, non solo per le province di Grosseto, Siena e Arezzo, ma in generale per tutto il territorio regionale, soprattutto per ciò che riguarda il soccorso sulle isole dell’arcipelago toscano. "I dati - spiega Stefano Barbadori, direttore Uoc Elisoccorso ed emergenza territoriale 118 dell’area grossetana, - dimostrano una sempre maggiore appropriatezza nelle centrali operative, grazie anche ai processi di integrazione e di formazione che i responsabili delle strutture dell’emergenza sanitaria territoriale hanno voluto, in questo anno, sviluppare insieme al responsabile della Base di Elisoccorso di Grosseto, attraverso meeting formativi, eventi M&M e audit". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pegaso 2, soccorse 809 persone: "A bordo sacche per trasfusioni" Leggi anche: L'auto perde aderenza e finisce nel campo: soccorse le due sorelle a bordo Leggi anche: Questo studio non dimostra che le trasfusioni da persone vaccinate possono essere pericolose Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Pegaso 2, soccorse 809 persone: A bordo sacche per trasfusioni. Pegaso 2, soccorse 809 persone: "A bordo sacche per trasfusioni" - Il Pegaso 2 ha rappresentato una risorsa importante per il servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 ... msn.com

1150 missioni, 809 persone soccorse, 153 voli notturni: i numeri dell’elisoccorso Pegaso 2 nel 2025 - Ecco i dati sulle missioni effettuate nel 2025 dall'elisoccorso Pegaso 2 di stanza all'ospedale Misericordia di Grosseto ... grossetonotizie.com

Pegaso 2, un 2025 di intenso lavoro: 1.150 missioni e 17 trasfusioni in volo dalla base di Grosseto - Un anno di attività intenso e ricco di interventi per il Servizio di Elisoccorso Regionale della base di Grosseto. radiosienatv.it

Non solo per le province di Grosseto, Siena e Arezzo, ma per tutto il territorio regionale si contano, infatti, 1150 missioni con 885 ore di volo complessive e 809 persone soccorse... - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.