Pedone investito prima dell’alba sulla Lomazzo-Bizzarone | grave un 40enne

Nella prima mattinata a Guanzate, lungo la SP23 Lomazzo-Bizzarone, si è verificato un incidente che ha coinvolto un pedone di 40 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 4, mentre il traffico era ancora contenuto. Le autorità sono intervenute sul posto per soccorrere la vittima, che si trova in condizioni gravi. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

