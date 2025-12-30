Pedone investito prima dell’alba sulla Lomazzo-Bizzarone | grave un 40enne
Nella prima mattinata a Guanzate, lungo la SP23 Lomazzo-Bizzarone, si è verificato un incidente che ha coinvolto un pedone di 40 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 4, mentre il traffico era ancora contenuto. Le autorità sono intervenute sul posto per soccorrere la vittima, che si trova in condizioni gravi. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.
Grave incidente prima dell'alba a Guanzate sulla SP23, nota come la Lomazzo-Bizzarone. Un uomo di 40 anni è stato investito poco dopo le 4 lungo la strada provinciale, nel tratto che attraversa il territorio comunale.L’allarme è scattato alle 4.16. Secondo le prime informazioni si è trattato. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Due incidenti prima dell’alba nel Comasco: pedone investito grave a Domaso, scontro auto-moto a Como
Leggi anche: Tragedia prima dell'alba sulla Pedemontana, scontro tra auto: 5 giovani feriti, uno è grave
Napoli, carambola di auto, pedone investito finisce in ospedale - Grave incidente a Napoli dove un uomo è rimasto schiacciato nello schianto tra tre auto ed è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale del Mare. ilmattino.it
Il falso pedone investito di Torino ci è ricascato per l'ennesima volta: ennesima truffa a un automobilista, ma viene colto sul fatto e arrestato - Anche questa volta è stato scarcerato dopo pochi giorni come negli episodi precedenti, dopo i quali era sempre tornato a colpire in strada ... torinotoday.it
Il finto pedone investito è tornato: un calcio all'auto, le urla di dolore e la richiesta di soldi - Il pedone che fa finta di essere stato investito per chiedere denaro è tornato all'o ... today.it
Ancora un pedone investito sulle strade genovesi mentre stava attraversando sulle strisce - facebook.com facebook
Cagliari, pedone investito da un bus in via Dante x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.