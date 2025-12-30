Pedemontana l’Unione che conviene | Sì al bilancio di previsione 2026

L’Unione Pedemontana Parmense ha approvato il bilancio di previsione 2026, confermando welfare e sicurezza come priorità principali. Durante la seduta del 18 dicembre in videoconferenza, il Consiglio ha definito le linee guida per il prossimo anno, puntando a rafforzare i servizi e la tutela dei cittadini. Questa scelta riflette l’impegno dell’ente a sostenere lo sviluppo sostenibile e il benessere della comunità locale.

Welfare e Sicurezza: saranno queste le priorità dell'Unione Pedemontana Parmense per il 2026, confermate nei numeri del bilancio di previsione approvato dal Consiglio dell'ente nella seduta in videoconferenza di giovedì 18 dicembre. Un conto economico previsionale da 15milioni di euro illustrato.

