Pedaggio sulla Tangenziale di Napoli potrebbe costare 1,05 euro

Il pedaggio sulla Tangenziale di Napoli potrebbe salire a 1,05 euro. Francesco Emilio Borrelli, deputato di AVS, ha criticato gli aumenti previsti, sottolineando come tali variazioni rappresentino un incremento significativo per gli automobilisti. La questione si inserisce nel contesto delle recenti discussioni sulla legge finanziaria e sulle tariffe autostradali, evidenziando le difficoltà economiche che potrebbero derivare da questi cambiamenti.

Francesco Emilio Borrelli, deputato di AVS, ha commentato gli aumenti in arrivo sui pedaggi autostradali: “Durante le votazioni sulla legge finanziaria ho denunciato in Aula quella che definisco una vera e propria stangata ai danni degli automobilisti, tra aumenti dei pedaggi e rincari delle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

