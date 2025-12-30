**Pd | Schlein ' non pronti a battere destra? Già fatto e con importante contributo Manfredi' **

Elly Schlein ha sottolineato come il centrosinistra abbia già ottenuto successi nelle regioni di Puglia e Campania, evidenziando il ruolo di Manfredi nel risultato in Campania. Queste vittorie dimostrano che la coalizione è in grado di affrontare efficacemente le sfide poste dalla destra, confermando la solidità del fronte progressista in alcune aree chiave del Paese.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo già battuto la destra in Puglia e in Campania. E in Campania lo abbiamo fatto con l'importante contributo di Manfredi". Elly Schlein risponde così ai cronisti alla Camera che le chiedono delle dichiarazioni del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, secondo cui il Pd non sarebbe ancora pronto a battere la destra.

