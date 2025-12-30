Pd | La Giunta Gandolfi si contraddice scelte confuse a spese dei cittadini

L’attuale giunta di centrodestra a Gandolfi mostra segnali di incoerenza e scelte poco chiare, che rischiano di compromettere il benessere dei cittadini. La mancanza di una strategia condivisa evidenzia difficoltà nel pianificare interventi efficaci e sostenibili per la città. È importante che le decisioni siano trasparenti e orientate al miglioramento della comunità, assicurando un percorso di crescita equilibrato e condiviso.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.