Pd | La Giunta Gandolfi si contraddice scelte confuse a spese dei cittadini
L’attuale giunta di centrodestra a Gandolfi mostra segnali di incoerenza e scelte poco chiare, che rischiano di compromettere il benessere dei cittadini. La mancanza di una strategia condivisa evidenzia difficoltà nel pianificare interventi efficaci e sostenibili per la città. È importante che le decisioni siano trasparenti e orientate al miglioramento della comunità, assicurando un percorso di crescita equilibrato e condiviso.
«L’attuale giunta di centrodestra sembra aver perso la bussola sulla visione d’insieme della nostra città. A soli quattro anni dal mandato elettorale, le promesse sono state smentite dai fatti, con decisioni che pesano direttamente sulle tasche dei fiorenzuolani». Così il circolo del Partito. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
