A dicembre sono iniziate le operazioni di decomissioning e demolizione nel sito industriale Caffaro di Brescia, situato in via Milano. Queste attività riguardano la rimozione di PCB, diossine e metalli pesanti presenti nell’area, che copre un’estensione equivalente a ventidue campi da calcio. L’intervento mira a garantire la sicurezza e la riqualificazione ambientale del sito, nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure di bonifica.

Sono state avviate ufficialmente a dicembre le attività propedeutiche al decomissioning e alla demolizione degli edifici nel sito industriale Caffaro di via Milano a Brescia. Rispetto alle bonifiche tradizionalmente realizzate sul territorio bresciano (e lombardo in generale), qui sarà impiegata una molteplicità di tecnologie, per ripulire il suolo (per un’estensione equivalente a 22 campi da calcio) dai veleni prodotti dall’azienda storica, attiva nel cuore della città tra il 1938 il 1984 (Pcb, diossine, metalli pesanti che hanno inquinato in modo massiccio suolo, acqua e falde acquifere, cromo esavalente “arrivato“ da altre galvaniche cittadine). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pcb, diossine, e metalli pesanti per ventidue campi da calcio

Leggi anche: Via Custoza abbandonata tra odori, polveri e metalli pesanti

Leggi anche: L'ex caserma Piave diventa un bosco: via i metalli pesanti, arrivano parco e gattile

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pcb, diossine, e metalli pesanti per ventidue campi da calcio; Anguille, uno dei piatti natalizi più famosi: ma attenti alla diossina; Se proprio devi mangiare salmone affumicato a Natale e Capodanno, tieni a mente queste cose prima di acquistarlo; Siti contaminati in Calabria, Campania e Lazio in particolare.

I ghiacciai italiani pieni di contaminanti e metalli pesanti, che finiscono nei fiumi e in mare - La prima mappa su ampia scala dello stato di contaminazione dei ghiacciai italiani è stata realizzata dall’Università Statale di Milano insieme a One Ocean Foundation che in un articolo pubblicato ... repubblica.it

Dal rame ai metalli pesanti, ecco cosa c'è nell'Adriatico analizzando lo zooplancton - Proprio per queste straordinarie caratteristiche lo zooplancton può però essere anche altro: una formidabile sentinella capace, se analizzata, di restituirci informazioni sullo stato di salute dei ... repubblica.it

Ghiacciai italiani contaminati: la prima mappa nazionale rivela inquinanti e metalli pesanti - I ghiacciai non sono solo vittime del cambiamento climatico: oggi sappiamo che custodiscono anche un’eredità tossica. greenme.it