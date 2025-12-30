pavia nel cortile teresiano si saluta il 2026 a ritmo di musica

Il 31 dicembre 2025, Pavia accoglie il nuovo anno con un evento musicale nel cortile Teresiano. L’amministrazione comunale ha scelto di spostare i festeggiamenti di fine anno dalla tradizionale piazza della Vittoria al suggestivo contesto del cortile Teresiano, offrendo così un’occasione diversa per salutare il 2026 in un’atmosfera tranquilla e raccolta.

Pavia, 30 dicembre 2025 – Un trasloco, l’ultimo dell’anno. L’amministrazione comunale di Pavia ha deciso di spostare il Capodanno in piazza, dal salotto buono della città che è piazza della Vittoria al cortile Teresiano. Nello spazio dell’ Università che solitamente viene utilizzato come un parcheggio, grazie all’autorizzazione del rettorato, ci sarà musica dal vivo, dj set e food truck. I cancelli si apriranno dalle 22 di domani poi alle 23 sul palco salirà la band Area 80, che farà tornare il pubblico agli anni ‘80 e ‘90. Dopo il brindisi di mezzanotte, la festa continuerà con il dj set di Andrea Rock di Virgin Radio, che proporrà una selezione musicale all’insegna del rock, garantendo ritmo ed energia per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

