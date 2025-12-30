Un incidente sulla funivia del Monte Moro a Macugnaga, in Valle Anzasca, ha coinvolto circa cento persone rimaste bloccate nel vuoto. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri per il salvataggio. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i presenti e nelle comunità locali, mentre le operazioni di soccorso sono in corso. La situazione è sotto controllo, e si attende un aggiornamento sulle condizioni dei passeggeri coinvolti.

Pauroso incidente sulla funivia del Monte Moro a Macugnaga, in Valle Anzasca, in provincia del Verbano Cusio Ossola. Il guasto è avvenuto la mattina del 30 dicembre nella località ai piedi del Monte Rosa: ci sarebbero due feriti e un centinaio di persone sarebbero bloccate in quota perché la funivia è bloccata. La causa dell’incidente, secondo quanto si apprende sarebbe stata una manovra sbagliata al momento dell’arrivo alla stazione di monte. Funivia di Macugnana, tra i feriti anche una bambina. C’è stato il contraccolpo anche per la cabina Sud sulla quale viaggiava solo il vetturino che è rimasto leggermente ferito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Paura sulla funivia di Macugnana: cento persone bloccate nel vuoto. Elicotteri in azione per il salvataggio

