Paura sul bus | accusato di aver filmato una donna con il cellulare picchia un ragazzino con la cinta

Un episodio di tensione si è verificato su un bus nella zona della Cecchignola, dove un passeggero ha aggredito un ragazzino con una cinta, dopo averlo accusato di aver filmato una donna con il cellulare. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i presenti e solleva ancora una volta il tema della sicurezza sui mezzi pubblici.

