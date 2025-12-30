Paura sul bus | accusato di aver filmato una donna con il cellulare picchia un ragazzino con la cinta
Un episodio di tensione si è verificato su un bus nella zona della Cecchignola, dove un passeggero ha aggredito un ragazzino con una cinta, dopo averlo accusato di aver filmato una donna con il cellulare. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i presenti e solleva ancora una volta il tema della sicurezza sui mezzi pubblici.
Paura su un bus di linea in transito nella zona della Cecchignola. Un ragazzino è stato picchiato con una cinta da un passeggero dopo averlo accusato di aver filmato una ragazza con lo smartphone. Le parole del giovane hanno mandato su tutte le furie il 56enne, creando un vero e proprio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
