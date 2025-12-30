Durante la partita tra Denver Nuggets e Miami Heat, Nikola Jokic ha lasciato il campo zoppicando, accusando un problema al ginocchio sinistro. L'infortunio ha suscitato preoccupazioni tra tifosi e staff, mentre i Nuggets affrontano un momento delicato nel campionato. La gara, conclusa con la vittoria di Miami, rimane un punto di attenzione per il team di Denver, che si attende aggiornamenti sulle condizioni del giocatore.

Infortunio e paura per Nikola Jokic, uscito zoppicando dal campo poco prima dell’intervallo della sfida Nba tra i suoi Denver Nuggets e i Miami Heat, giocata nella notte italiana e terminata con la vittoria di Miami per 147-123. Nella sfida disputata a Miami contro gli Heat mancavano solo 3 secondi alla fine del primo tempo e – in un’azione difensiva – Spencer Jones ha involontariamente pestato il piede sinistro di Nikola Jokic, il cui ginocchio è sembrato cedere un attimo dopo. La stella di Denver è rimasto a terra dolorante toccandosi proprio il ginocchio sinistro e dopo essere rientrato zoppicando vistosamente negli spogliatoi, non è più stato in grado di rientrare in campo per dare una mano ai compagni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paura per Nikola Jokic: ginocchio sinistro ko contro Miami, Denver trema – Video

Leggi anche: Jokic, paura a Miami: problema al ginocchio sinistro, Nuggets in attesa degli esami

Leggi anche: Nba, paura per Jokic: si infortuna al ginocchio e abbandona il match

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

NBA, paura per Jokic: il ginocchio sinistro cede e abbandona a metà gara la sfida di Miami; Nba, paura per Jokic: si infortuna al ginocchio e abbandona il match; Nba: paura per Jokic, si infortunia al ginocchio e abbandona il match; Crollo Nuggets a Miami: sconfitta 147-123 e paura per il ginocchio di Jokic.

NBA, paura per Nikola Jokic: infortunio al ginocchio e uscita anticipata - Momenti di apprensione in casa Denver Nuggets per Nikola Jokic, costretto ad abbandonare il campo per un problema al ginocchio nel corso della sfida contro i Miami Heat, disputata nella notte italiana ... corrieredellosport.it