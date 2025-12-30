Paura per il pallavolista Ambrose | Dolore al petto e fatica a respirare Operato d’urgenza ora va meglio

Il pallavolista Ambrose ha subito un intervento d’urgenza a causa di dolore al petto e difficoltà respiratorie. Dopo aver avvertito sintomi preoccupanti durante l’attività sportiva, ha chiesto aiuto e è stato assistito tempestivamente. Ora sta meglio, ma l’accaduto sottolinea l’importanza di riconoscere e affrontare prontamente segnali di emergenza cardiaca o respiratoria.

"Sentivo male al petto e facevo una tremenda fatica a respirare. Ho chiesto aiuto a un compagno di squadra che ha chiamato i soccorsi". Ionut Ambrose, centrale del Banca Macerata Fisiomed, racconta il risveglio di domenica scorsa, giorno della partita a Lagonegro, per il campionato di A2 di volley. "Mi hanno portato all'ospedale – aggiunge il giocatore nato nel 2004 a San Severino e ora residente a Macerata – dove mi hanno diagnosticato uno pneumotorace spontaneo e mi hanno fatto un intervento chirurgico ". Tutto è successo in fretta, in hotel. "Erano le 7. In camera – ricorda – non riuscivo a respirare, mi rendevo conto di non essere in grado di immettere una sufficiente quantità d'aria".

