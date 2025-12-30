Paura in via Campo Cristo | ciclista investito da auto

Un incidente si è verificato in via Campo Cristo a Ceprano, Frosinone, dove un ciclista è stato coinvolto in un investimento da parte di un'auto. Le autorità sono intervenute per i rilievi e per assistere le persone coinvolte. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un incidente stradale si é verificato in via Campo Cristo, a Ceprano (Frosinone), dove un ciclista è stato investito da un'automobile. L'episodio ha richiamato l'attenzione di numerosi passanti e residenti, preoccupati per le sorti dell'uomo coinvolto.L'uomo portato in ospedale in codice.

