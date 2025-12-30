Paura a Macugnaga incidente alla funivia | tre feriti 100 persone bloccate in alta quota ed evacuate

Questa mattina a Macugnaga, nella Valle Anzasca, si è verificato un incidente alla funivia del Monte Moro. Tre persone sono rimaste ferite e circa cento persone sono state evacuate dopo essere rimaste bloccate in alta quota. Le operazioni di soccorso sono in corso, garantendo la sicurezza dei presenti e la ripresa del servizio.

Paura questa mattina alla funivia del Monte Moro, a Macugnaga, in Valle Anzasca, nel Verbano-Cusio-Ossola. Un incidente avvenuto alla stazione di monte, a circa 2.800 metri di quota, ha provocato il ferimento di almeno tre persone e il blocco dell'impianto, lasciando oltre 100 turisti, tra cui diversi bambini, intrappolati in quota. L'accaduto Secondo le prime .

