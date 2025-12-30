Paupisi finanziata la strada comunale Scarfone

Il Comune di Paupisi ha annunciato che, nel 2025, saranno finanziati interventi per la riqualificazione della strada comunale “Scarfone”. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza e la fruibilità della viabilità locale, rispondendo alle esigenze della comunità. La notizia, comunicata dal sindaco, sottolinea l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare e tutelare il patrimonio infrastrutturale del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Come annunciato nei giorni scorsi dal primo cittadino, il 2025 si chiude con una bella e significativa notizia per il Comune di Paupisi. È stata infatti pubblicata la graduatoria dei Comuni beneficiari del “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni” e, su soli tre enti finanziati nella provincia di Benevento, figura anche Paupisi. Il finanziamento ottenuto, pari a 149.760,25 euro, sarà destinato alla manutenzione e messa in sicurezza della strada rurale comunale “Scarfone”. La richiesta di contributo era stata presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti solo pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paupisi, finanziata la strada comunale “Scarfone” Leggi anche: Laboratori e letture per bambini. Scarfone con ‘Goliarda Sapienza’ Leggi anche: Una porzione dei giardini di Brignole intitolata a Gino Strada: la proposta in consiglio comunale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Paupisi. Finanziata la strada comunale “Scarfone” - Come annunciato nei giorni scorsi dal primo cittadino, il 2025 si chiude con una bella e significativa notizia per il Comune di Paupisi. tvsette.net

Paupisi, successo per sagra e festival artisti di strada - Paupisi si conferma «capitale del gusto» con il “Festival dei sapori e degli artisti di strada - ilmattino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.