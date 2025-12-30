Pastore replica a Presutti Pd sul ponte del mare | La manutenzione c' è stata alle polemiche rispondiamo coi fatti

Il pastore replica alle polemiche di Presutti sul ponte del mare, sottolineando che la manutenzione è stata effettuata. Risponde con i fatti, evidenziando i progetti realizzati e quelli in programma, criticando l’assenza di interventi da parte del centrosinistra. La discussione si concentra sulla gestione e sulla programmazione delle infrastrutture, per offrire una visione chiara delle azioni concrete intraprese.

La denuncia di Presutti (Pd): "Un percorso di guerra fra degrado e pericoli" [FOTO] - Il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Presutti interviene in merito al degrado presente nell'area attorno alla cattedrale a Porta Nuova ... ilpescara.it

ilgiornaleditrani - Natale, oggi «Circo delle meraviglie» a largo Pastore. Replica il 5 gennaio - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.