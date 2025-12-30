Pastore replica a Presutti Pd sul ponte del mare | La manutenzione c' è stata alle polemiche rispondiamo coi fatti
Il pastore replica alle polemiche di Presutti sul ponte del mare, sottolineando che la manutenzione è stata effettuata. Risponde con i fatti, evidenziando i progetti realizzati e quelli in programma, criticando l’assenza di interventi da parte del centrosinistra. La discussione si concentra sulla gestione e sulla programmazione delle infrastrutture, per offrire una visione chiara delle azioni concrete intraprese.
"Alle polemiche rispondiamo con i fatti, con i progetti realizzati e da realizzare e che il centrosinistra non si è preoccupato di effettuare". Così il presidente della commissione Lavori pubblici, Massimo Pastore, replica alle critiche del consigliere Marco Presutti (Pd), sottolineando che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Presutti (Pd) attacca la giunta Masci: “Ponte del mare arrugginito e fiume abbandonato, dimenticati i simboli della città”
Leggi anche: L'Aca a Presutti (Pd): "Nessun danno alle epigrafi del ponte Risorgimento e nessun errore di programmazione"
Presutti (Pd) sui lavori nella scuola Mazzini: "Lavori fermi per un anno e a rischio 4,5 milioni di euro" - Il consigliere del Partito Democratico Marco Presutti interviene in merito al cantiere per la riqualificazione della scuola in via Mazzini ... ilpescara.it
La denuncia di Presutti (Pd): "Un percorso di guerra fra degrado e pericoli" [FOTO] - Il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Presutti interviene in merito al degrado presente nell'area attorno alla cattedrale a Porta Nuova ... ilpescara.it
ilgiornaleditrani - Natale, oggi «Circo delle meraviglie» a largo Pastore. Replica il 5 gennaio - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.