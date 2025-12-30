Passione sinistra per le icone

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo analizza i quesiti sollevati dal direttore Cerno nel suo editoriale di domenica riguardo ai casi Hannoun e Albanese. Si propone di offrire un approfondimento obiettivo e accurato, evitando giudizi affrettati e mantenendo uno stile sobrio. L'obiettivo è chiarire i punti chiave delle questioni sollevate, rispettando la complessità delle situazioni e mantenendo un tono neutro e informativo.

Non so quanti e quali esponenti della sinistra più o meno estrema risponderanno ai dieci precisi, puntuali, plastici e puntuti quesiti sul caso Hannoun e sul caso Albanese posti dal direttore Cerno nel suo editoriale di domenica. Per ora provo a dare una risposta di sintesi di massima io, che di sinistra nono sono, a parte di quei quesiti. Il fatto è che una delle malattie della nostra sinistra non è solo quella di inseguire l'estremismo ma anche quel certo e significativo provincialismo anche di taglio modaiolo. La miscela tra rincorsa dell'estremismo e provincialismo che l'italica sinistra periodicamente rincorre, genera anche degli idola tribus, visto che non sono in grado per fortuna di assumere il rango di idola fori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

passione sinistra per le icone

© Ilgiornale.it - Passione sinistra per le icone

Leggi anche: Persino Alain Friedman stronca la passione della sinistra per Mamdani. E Mentana è tombale: “Se volete perdere…”

Leggi anche: Un ultimo inchino per le gemelle Kessler, le icone che hanno trasformato la moda in spettacolo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

passione sinistra iconePassione sinistra per le icone - Invitato o rilanciato in questa o quella manifestazione, vuoi specie dai 5 Stelle, vuoi specie da Avs, ... ilgiornale.it

Passione sinistra: se l'amore si mescola con la politica - Una militante di sinistra (ambientalista, femminista e salutista) ha un incontro/scontro con un figlio di industriali, arrogante e qualunquista. tg24.sky.it

Passione sinistra, su Prime Video in streaming da oggi - Passione Sinistra, il film con Valentina Lodovini, Alessandro Preziosi e Vinicio Marchioni, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 15 novembre 2022. movieplayer.it

Gli inglesi odiano le auto americane?

Video Gli inglesi odiano le auto americane?

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.