Passione sinistra per le icone

L'articolo analizza i quesiti sollevati dal direttore Cerno nel suo editoriale di domenica riguardo ai casi Hannoun e Albanese. Si propone di offrire un approfondimento obiettivo e accurato, evitando giudizi affrettati e mantenendo uno stile sobrio. L'obiettivo è chiarire i punti chiave delle questioni sollevate, rispettando la complessità delle situazioni e mantenendo un tono neutro e informativo.

Non so quanti e quali esponenti della sinistra più o meno estrema risponderanno ai dieci precisi, puntuali, plastici e puntuti quesiti sul caso Hannoun e sul caso Albanese posti dal direttore Cerno nel suo editoriale di domenica. Per ora provo a dare una risposta di sintesi di massima io, che di sinistra nono sono, a parte di quei quesiti. Il fatto è che una delle malattie della nostra sinistra non è solo quella di inseguire l'estremismo ma anche quel certo e significativo provincialismo anche di taglio modaiolo. La miscela tra rincorsa dell'estremismo e provincialismo che l'italica sinistra periodicamente rincorre, genera anche degli idola tribus, visto che non sono in grado per fortuna di assumere il rango di idola fori.

