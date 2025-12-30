Passerini | A gennaio un difensore arriva ma il Milan non può spendere Ecco perchè

Da pianetamilan.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A gennaio il Milan potrebbe rinforzare la difesa con un nuovo acquisto, ma le limitazioni finanziarie del club rendono difficile un investimento significativo. Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, analizza le motivazioni e le sfide dietro questa possibile operazione, evidenziando le strategie di mercato e le restrizioni economiche che influenzano le scelte del club rossonero.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera che segue come inviato il Milan di Allegri, ha parlato del mercato rossonero: le sue parole sul possibile arrivo di un difensore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

passerini a gennaio un difensore arriva ma il milan non pu242 spendere ecco perch232

© Pianetamilan.it - Passerini: “A gennaio un difensore arriva, ma il Milan non può spendere. Ecco perchè”

Leggi anche: Milan, un difensore a gennaio: rispunta Kristensen dell’Udinese. Ecco quanto può costare

Leggi anche: Milan, obiettivo difensore per gennaio: Gomez resta nel mirino. Ecco perché lo vogliono

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Passerini sull'arrivo di Fullkrug: «Ha dato una svegliata a Nkunku. Un nuovo difensore arriverà, ma...».

passerini gennaio difensore arrivaPasserini: "A gennaio il Milan non può spendere: ecco perché" - Carlos Passerini, firma del Corriere della Sera che segue come inviato il Milan, è stato ospite nel pomeriggio di lunedì alla trasmissione Tutti ... milannews.it

Milan, colpo prenotato a gennaio: arriva per 20 milioni - Christopher Nkunku non sarà certamente l’unico colpo in entrata da parte del Milan in queste ultime calde ore di mercato. calciomercato.it

Passerini: A gennaio il Milan non può spendere: ecco perché

Video Passerini: A gennaio il Milan non può spendere: ecco perché

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.