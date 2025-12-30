Partiti cosa pensano davvero gli italiani | sondaggio di fine anno chi sorride e chi si dispera

Un sondaggio di fine anno analizza le opinioni degli italiani riguardo ai partiti e alla situazione politica. La fiducia nel governo Meloni si mantiene stabile, con un leggero incremento rispetto all’anno precedente, mentre le intenzioni di voto rimangono sostanzialmente invariate. L’indagine offre un quadro chiaro delle percezioni e delle emozioni che attraversano la società italiana in un momento di continuità politica.

La fiducia nel governo Meloni tiene e cresce di un punto rispetto al 2024, mentre le intenzioni di voto mostrano un quadro sostanzialmente stabile. È quanto emerge dal sondaggio di Nando Pagnoncelli, che fotografa un Paese ancora orientato a sostenere l’attuale esecutivo di centrodestra, nonostante tensioni interne e difficoltà economiche. Guardando alla storia dell’ Italia repubblicana, il governo guidato da Giorgia Meloni si colloca già al terzo posto per durata, preceduto solo dai governi Berlusconi II e Berlusconi IV. Un risultato significativo, soprattutto alla luce delle frequenti divergenze emerse all’interno della maggioranza, in particolare nella Lega di Matteo Salvini, come dimostrato dallo scontro recente sulla Manovra economica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

