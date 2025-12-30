Partire per crescere intervista a Diego Garavaglia

Da ultimouomo.com 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di recente, Filippo Corsi ha incontrato Diego Garavaglia a Ulm, in occasione della partita di Eurocup contro Trento. L’intervista ha offerto spunti sulla crescita del team e le prospettive future. In questa conversazione, Garavaglia ha condiviso riflessioni sul percorso e le sfide del gruppo, offrendo un quadro chiaro e diretto del momento sportivo e delle ambizioni del club.

Qualche settimana fa Filippo Corsi è stato a Ulm per intervistare Diego Garavaglia dopo la partita di Eurocup contro Trento. Garavaglia, classe 2007, argento mondiale Under 17 nel 2024 e bronzo europeo Under 18 quest'estate, è cresciuto nel vivaio dell'Olimpia Milano, prima di scegliere di iniziare la sua carriera tra i professionisti a Ulm in Germania. Qui trovate il video dell'intervista, sotto invece la trascrizione. Ciao Diego, ieri ero alla partita di Ulm contro Trento in Eurocup. Non so se puoi iniziare un attimo da un commento sulla partita di ieri? Diciamo che dal mio punto di vista c’è poco da commentare. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

partire per crescere intervista a diego garavaglia

© Ultimouomo.com - Partire per crescere, intervista a Diego Garavaglia

Leggi anche: Partire per crescere, interista a Diego Garavaglia

Leggi anche: Propaganda Live, Diego Bianchi intervista Elodie

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Partire per crescere, interista a Diego Garavaglia.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.