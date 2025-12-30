Partire per crescere intervista a Diego Garavaglia

Di recente, Filippo Corsi ha incontrato Diego Garavaglia a Ulm, in occasione della partita di Eurocup contro Trento. L’intervista ha offerto spunti sulla crescita del team e le prospettive future. In questa conversazione, Garavaglia ha condiviso riflessioni sul percorso e le sfide del gruppo, offrendo un quadro chiaro e diretto del momento sportivo e delle ambizioni del club.

Qualche settimana fa Filippo Corsi è stato a Ulm per intervistare Diego Garavaglia dopo la partita di Eurocup contro Trento. Garavaglia, classe 2007, argento mondiale Under 17 nel 2024 e bronzo europeo Under 18 quest'estate, è cresciuto nel vivaio dell'Olimpia Milano, prima di scegliere di iniziare la sua carriera tra i professionisti a Ulm in Germania. Qui trovate il video dell'intervista, sotto invece la trascrizione. Ciao Diego, ieri ero alla partita di Ulm contro Trento in Eurocup. Non so se puoi iniziare un attimo da un commento sulla partita di ieri? Diciamo che dal mio punto di vista c’è poco da commentare. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Partire per crescere, intervista a Diego Garavaglia Leggi anche: Partire per crescere, interista a Diego Garavaglia Leggi anche: Propaganda Live, Diego Bianchi intervista Elodie Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Partire per crescere, interista a Diego Garavaglia. Primo incontro di Pastorale Familiare… Alcune coppie della nostra parrocchia si sono confrontati su come crescere ed essere testimoni Cristiani nella quotidianità a partire dal rapporto sponsale. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.