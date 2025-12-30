Partire per crescere interista a Diego Garavaglia

Recentemente, Filippo Corsi ha incontrato Diego Garavaglia a Ulm, in occasione della partita di Eurocup contro Trento. Questa intervista offre uno sguardo approfondito sul percorso e le prospettive di Garavaglia, evidenziando il suo ruolo nel contesto sportivo e la crescita personale e professionale nell’ambito del basket europeo. Un’occasione per comprendere meglio le sfide e le motivazioni di un atleta impegnato in competizioni internazionali.

Qualche settimana fa Filippo Corsi è stato a Ulm per intervistare Diego Garavaglia dopo la partita di Eurocup contro Trento. Garavaglia, classe 2007, argento mondiale Under 17 nel 2024 e bronzo europeo Under 18 quest'estate, è cresciuto nel vivaio dell'Olimpia Milano, prima di scegliere di iniziare la sua carriera tra i professionisti a Ulm in Germania. Qui trovate il video dell'intervista, sotto invece la trascrizione. Ciao Diego, ieri ero alla partita di Ulm contro Trento in Eurocup. Non so se puoi iniziare un attimo da un commento sulla partita di ieri? Diciamo che dal mio punto di vista c’è poco da commentare. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

