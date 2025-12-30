Partecipa alla rissa e aggredisce i carabinieri Giovane nei guai

Nella notte tra domenica e lunedì, tra piazza Garibaldi e piazzale Rimembranze, si è verificato un episodio di rissa tra due gruppi di giovani, coinvolgendo anche quattro carabinieri intervenuti sul posto. L'accaduto ha portato a un giovane coinvolto che avrebbe aggredito le forze dell’ordine, evidenziando un episodio di escalation della violenza tra gruppi di giovani in un’area pubblica.

Due bande, dieci giovani e quattro carabinieri. Non è il titolo di un film, ma quanto visto tra le due e le tre di notte di domenica tra piazza Garibaldi e il contiguo piazzale Rimembranze, dove due bande se le sono suonate a più riprese, infischiandosene della presenza dei carabinieri. Alla fine un ragazzo, tra i più molesti, è stato fermato e denunciato, ma solo dopo averne fatte di tutti i colori. Il duello "rusticano" è cominciato alle due tra due bande di giovani con uno di loro che ha tirato un oggetto metallico contro un rivale di 22 anni, colpendolo. Intorno alle 2.30 sono arrivate due pattuglie di carabinieri per cercare di calmare gli animi e i ragazzi se ne sono andati per tornare, però, di lì a poco, verso le tre e riprendere la disputa.

