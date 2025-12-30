Parma Lucarelli si racconta | Dopo 17 anni d’amore la mia storia con il club meritava un altro finale Manenti un pagliaccio! Sulla lite con Cassano…

L’ex capitano del Parma, Cristiano Lucarelli, apre una finestra sulla sua lunga esperienza nel club, commentando con sincerità le recenti vicende. Dopo 17 anni di passione, Lucarelli ritiene che la sua storia con il Parma meritasse un epilogo diverso e critica le recenti decisioni societarie. In questo intervento, l’ex giocatore analizza gli eventi e condivide il suo punto di vista sulla situazione attuale del club.

Parma, parla l'ex capitano Lucarelli: «Dopo 17 anni d'amore la mia storia con il club meritava un altro finale. Sulla lite con Cassano.» Alessandro Lucarelli per Parma è semplicemente "Il Capitano". Simbolo della rinascita dopo il fallimento del 2015, fu l'unico a firmare in bianco per ripartire dalla Serie D per amore della maglia. La rabbia di Lucarelli: "Cacciato dal Parma senza motivo" - Lo storico capitano crociato, ex Direttore dell'Area Prestiti torna a parlare dopo la separazione con il Club: "Dopo 17 anni meritavo un altro trattamento"

Alessandro Lucarelli: "Il Parma mi ha scaricato, come la Roma e il Milan con Totti e Maldini. Volevo prendere Cassano a pugni" - L'ex capitano gialloblù torna a parlare del periodo del fallimento del club emiliano nel 2015 e attacca diversi protagonisti dell'epoca E’ stato uno dei giocatori simbolo della storia recente del Parm ... calciomercato.com

Parma, perquisizioni a raffica della Gdf, altri 2 indagati. Lucarelli: 'Dopo Manenti, paghino tutti gli altri' - A Parma continua a regnare il caos, anche dopo la decisione di ieri del Tribunale di decretare il fallimento del club e nominatore le due persone responsabili dell'esercizio provvisorio fino al ... calciomercato.com

