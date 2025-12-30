Parco Adda Nord arrivano i soldi Ecco il nuovo piano di investimenti La priorità è il restyling di Villa Gina

Il Parco Adda Nord annuncia un nuovo piano di investimenti, con particolare attenzione al restyling di Villa Gina. Grazie a un ritorno positivo nella ricerca di fondi, sono stati destinati risorse per aggiornare e migliorare le infrastrutture del parco. Queste iniziative mirano a valorizzare il patrimonio naturale e storico, garantendo un miglioramento sostenibile e duraturo per la comunità e i visitatori.

I soldi arrivano e il Parco Adda Nord aggiorna i conti e il piano delle opere, la caccia ai fondi ha dato risultati. Variazione di fine anno per recepire finanziamenti, contributi e somme da bandi: fra gli interventi di punta della nuova tabella di marcia la sistemazione degli esterni di Villa Gina e, sempre nell’antica dimora storica sede dell’ente, il completamento di un lungo intervento di riqualificazione energetica, ma anche opere di restyling e tutela in alcune zone protette di particolare pregio. La variazione di bilancio è stata approvata dal consiglio di gestione guidato da Giorgio Monti, al centro alcune operazioni strategiche: applicazione di un avanzo vincolato ai piani di prevenzione del rischio incendi, il recepimento di alcune maggiori entrate e spese nella parte corrente frutto di contributi per l’accesso al conto termico, l’inserimento di un aiuto regionale per interventi di “gestione attiva” nelle aree protette e di ulteriori finanziamenti in emergenza per messe in sicurezza e ripristini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parco Adda Nord, arrivano i soldi. Ecco il nuovo piano di investimenti. La priorità è il restyling di Villa Gina Leggi anche: Parco Adda Nord a caccia di fondi. La priorità è il restyling di Villa Gina Leggi anche: Il Parco Adda Nord tra i vincitori del "Forest association contest" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Parco Adda Nord, arrivano i soldi. Ecco il nuovo piano di investimenti. La priorità è il restyling di Villa Gina; Parco Adda Nord, arrivano i calendari 2026. Parco Adda Nord a caccia di fondi. La priorità è il restyling di Villa Gina - Trezzo, la variazione di bilancio dell’ente e gli interventi previsti per i prossimi tre anni. msn.com

Parco Adda Nord e il Forest Association Contest - Il Parco Adda Nord è stato selezionato tra i vincitori del bando risorsa forestale per favorire una gestione attiva della risorsa forestale. rivistanatura.com

Adda Nord, vertice col Pirellone: "Focus su alzaie e viabilità" - La frana a Cornate che dall’anno scorso ha interrotto il passaggio sulle sponde di una delle ciclovie più amate della Lombardia cancellando il collegamento a due ruote fra Brianza e hinterland e il ... ilgiorno.it

Dicembre parco adda nord Cinciarella - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.