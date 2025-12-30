Papa Leone XIV è il Personaggio dell’anno 2025 per Treccani

Papa Leone XIV, figura storica di rilievo, è stato riconosciuto come Personaggio dell’anno 2025 dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. Questa scelta riflette l’importanza del suo ruolo e delle sue azioni nel contesto storico e culturale, contribuendo a mantenere vivo il patrimonio della memoria collettiva. La selezione evidenzia l’interesse per figure di rilievo che hanno lasciato un’impronta significativa nel panorama italiano e internazionale.

Papa Leone XIV è stato scelto come Personaggio dell’anno 2025 dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. Un riconoscimento che, come sottolinea il Libro dell’anno Treccani 2025, premia un pontificato improntato a valori centrali dell’esperienza cristiana: sobrietà, misura e ascolto, nella coerente espressione di quella visione di “una Chiesa povera per i poveri” più volte richiamata nel suo magistero. Treccani descrive Leone XIV come un Pontefice “parsimonioso di presenza e di parole”, capace di scegliere consapevolmente un profilo discreto, lontano dalla spettacolarizzazione del ruolo e dalla sovraesposizione mediatica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Papa Leone XIV è il Personaggio dell’anno 2025 per Treccani Leggi anche: Papa Leone XIV personaggio dell'anno 2025 per Treccani Leggi anche: Papa Leone XIV personaggio dell’anno 2025 per l’Enciclopedia Treccani La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Papa Leone XIV | Il Natale del Signore è il Natale della Pace; Papa Leone XIV è il Personaggio dell'anno 2025 scelto da Treccani; Papa Leone XIV è Personaggio dell’anno 2025 | il riconoscimento di Treccani; Papa Leone XIV | Oggi chi crede nella pace è ridicolizzato e accusato di favorire i nemici. Leone XIV, il Papa del nostro tempo. Ecco perché Treccani lo ha scelto come personaggio dell’anno - Un riconoscimento a uno stile capace di incidere nel nuovo scenario globale ... panorama.it

Leone XIV: il Papa della pace disarmata e disarmante - Da missionario in Perù a Personaggio dell’Anno Treccani, Roberto Francis Prevost Papa della sobrietà e dell'ascolto ... metropolitano.it

Papa Leone XIV è il Personaggio dell’anno 2025 per Treccani - L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani ha scelto papa Leone XIV come Personaggio dell’anno 2025 per aver improntato il pontificato a valori come sobrietà, misura e ascolto ... interris.it

A colloquio con Susanna Tamaro che rilancia l’appello di Papa Leone contro il riarmo europeo Fabio Colagrande , @oss_romano x.com

Papa Leone XIV è stato scelto come Personaggio dell’anno 2025 dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani per aver improntato il pontificato a valori fondamentali dell’esperienza cristiana, come sobrietà, misura e ascolto, espressione ideale di “una chie - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.