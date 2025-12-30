Paolo Rossi pone il quesito | Questa Juventus va ridisegnata? Ecco quali sono i problemi Poi sul maxi-colpo | È fantamercato! – VIDEO

Paolo Rossi analizza la situazione attuale della Juventus, ponendo il quesito se la squadra abbia bisogno di un ridisegno. Nel suo intervento, evidenzia le criticità emerse e commenta il recente maxi-colpo di mercato definendolo “fantamercato”. Queste riflessioni sono parte della puntata di primo tempo di JuventusNews24, in cui si approfondiscono gli aspetti più rilevanti della rosa e delle strategie future del club.

Paolo Rossi ha parlato così della Juve dopo la vittoria contro il Pisa. La puntata di primo tempo, il format di . Nuova puntata del format  Primo Tempo, con  Paolo Rossi e Francesco Calabrò,  sul canale Youtube di . La lente d’ingrandimento oggi è stata puntata sul fatto che la Juve vada ridisegnata oppure no. Ecco le parole. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) GUARDA QUI IL VIDEO DELLA PUNTATA DI PRIMO TEMPO SU YOUTUBE PAROLE – «Tutti noi credo che in questo momento stiamo vivendo questa sensazione: la Juve è migliorata, ma la Juve è ancora un po’ distante dal fare quel salto di qualità che permette di lottare davvero per lo scudetto o per grandi obiettivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

