L a voce di Cupido è una commedia romantica, inserita nella tradizione della collezione di film tv Purché finisca bene, che Rai 1 propone questa sera alle 21.30. Ci sarà da divertirsi con la storia della camionista Paola che si trova invischiata in un on the road in Calabria insieme a Lucio, la star del podcast che dà il titolo al film, e a Carlo, un autista NCC che accompagna turisti, pellegrini e vip con la sua auto elettrica. Cosa vedere su Netflix a dicembre 2025: la guida completa alle migliori proposte X Leggi anche › Il finale di “Se fossi te”: Massimo e Valentina riusciranno a tornare nei propri corpi? Paola è una tipa tosta che si sa difendere benissimo in un ambiente di maschi, ma è anche fragile e sogna l’amore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Paola, la protagonista del film, è innamorata della voce di Lucio, un podcaster interpretato da Giorgio Marchesi

Leggi anche: La voce di Cupido, stasera su Rai 1 il film con Chiara Francini e Giorgio Marchesi

Leggi anche: Giorgio Marchesi fa innamorare con La Voce di Cupido: “Chiara Francini? Bellissimo lavorare con lei”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Chiara Francini è la camionista Paola in La Voce di Cupido: "Mi somiglia, l'ironia serve a stare in piedi" - L'intervista a Chiara Francini, la camionista Paola in "La voce di Cupido": un personaggio tosto e vulnerabile, che le somiglia ... virgilio.it