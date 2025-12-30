Paola la protagonista del film è innamorata della voce di Lucio un podcaster interpretato da Giorgio Marchesi
L a voce di Cupido è una commedia romantica, inserita nella tradizione della collezione di film tv Purché finisca bene, che Rai 1 propone questa sera alle 21.30. Ci sarà da divertirsi con la storia della camionista Paola che si trova invischiata in un on the road in Calabria insieme a Lucio, la star del podcast che dà il titolo al film, e a Carlo, un autista NCC che accompagna turisti, pellegrini e vip con la sua auto elettrica. Cosa vedere su Netflix a dicembre 2025: la guida completa alle migliori proposte X Leggi anche › Il finale di “Se fossi te”: Massimo e Valentina riusciranno a tornare nei propri corpi? Paola è una tipa tosta che si sa difendere benissimo in un ambiente di maschi, ma è anche fragile e sogna l’amore. 🔗 Leggi su Iodonna.it
