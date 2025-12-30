Panteca ha da parte nostra il rispetto che si merita un arbitro di parte

Panteca dimostra rispetto verso gli arbitri, riconoscendo il ruolo delicato e impegnativo che svolgono durante le partite. Un arbitro, anche quando prende decisioni a favore di una squadra, merita considerazione e rispetto per il suo impegno nel mantenere l’equilibrio e l’imparzialità sul campo. Questa attitudine sottolinea l’importanza di un approccio corretto e rispettoso nel calcio e negli sport in generale.

