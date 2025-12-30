Panteca ha da parte nostra il rispetto che si merita un arbitro di parte
Panteca dimostra rispetto verso gli arbitri, riconoscendo il ruolo delicato e impegnativo che svolgono durante le partite. Un arbitro, anche quando prende decisioni a favore di una squadra, merita considerazione e rispetto per il suo impegno nel mantenere l’equilibrio e l’imparzialità sul campo. Questa attitudine sottolinea l’importanza di un approccio corretto e rispettoso nel calcio e negli sport in generale.
“Panteca ha, da parte nostra, il rispetto che si merita un arbitro il quale, appena dopo il fischio d'inizio, decide di parteggiare per una delle due squadre in campo. La non presa di posizione in relazione alle frasi sessiste del sindaco Dipiazza è solo l'ultimo di una lunghissima serie di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Un bilancio delle attività del Consiglio comunale di Trieste nel 2025 è stato tracciato questa mattina dal presidente dell’Assemblea, Francesco di Paola Panteca. L’aula ha affrontato temi chiave, come le delibere sul Porto Vecchio e sull’Ovovia, e non sono ma - facebook.com facebook
