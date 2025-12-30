Palo del Colle | incendio nell’area di un’azienda di stoccaggio rifiuti Dalla notte

Nella notte, nella zona industriale di Palo del Colle, si è sviluppato un incendio nell’area esterna di un’azienda di stoccaggio rifiuti. Le fiamme hanno interessato una notevole quantità di imballaggi, provocando disagi e richiedendo l’intervento delle autorità. L’incidente è attualmente sotto controllo e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del rogo.

Nella notte un vasto incendio si è verificato nella zona industriale di Palo del Colle. A fuoco, nell'area esterna di un'azienda di stoccaggio rifiuti, una notevole mole di imballaggi. Fiamme altissime, danneggiata anche la linea elettrica.

