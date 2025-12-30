Pallino e Mimì e altri racconti di Natale di Luigi Pirandello gli animali e l’etica dell’affetto | Le festività come tempo simbolico

Pallino e Mimì e altri racconti di Natale di Luigi Pirandello, pubblicato da SBS Edizioni, propone quattro storie che esplorano il valore degli animali e dell’affetto durante le festività. Attraverso un approccio sobrio e riflessivo, l’opera invita a considerare il Natale come un momento simbolico, lontano dalla retorica, che invita alla riflessione sui legami umani e sulla morale dell’amore e della cura.

Pallino e Mimì e altri racconti di Natale di Luigi Pirandello, edito SBS Edizioni, raccoglie quattro racconti volti a scardinare la retorica natalizia che diviene non tempo celebrativo ma simbolico. Attraverso storie di animali, lo scrittore rievoca sentimenti e narrazioni semplici rivolgendosi al cuore dei lettori senza, tuttavia, lasciare da parte le riflessioni più profonde: per Luigi Pirandello il Natale è soprattutto un’occasione in cui si riflette e si concretizza con amara ironia la distanza fra chi si dovrebbe essere e chi, nel quotidiano, si è realmente. Il libro, oltretutto, si compone di una prefazione scritta da Momo & Kika, influencer amatissimi che ogni giorno raccontano il loro quotidiano e quello dei loro cani; un modo per riflettere sul significato delle piccole cose durante le feste oggi e su quello che è il legame con gli animali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

