Pallavolo Serie A2 Ora l’Emma Villas pensa ad Aversa dell’ex Graziosi

Dopo le recenti sconfitte contro Brescia e Ravenna, la Emma Villas Codyeco si prepara alla difficile sfida contro Aversa, in provincia di Caserta. La squadra di coach Nelli cerca punti importanti per mantenere vive le speranze di qualificarsi ai playoff di Serie A2, affrontando una formazione che attualmente occupa la quarta posizione. Un impegno cruciale, che può influenzare il cammino verso la qualificazione e il percorso in Coppa Italia.

Dopo il netto ko contro Brescia, il secondo al PalaEstra per 3-0 dopo quello con Ravenna, la Emma Villas Codyeco mette nel mirino l’ultima gara del girone, che si giocherà al PalaJacazzi di Aversa (in provincia di Caserta) contro la locale formazione che occupa al momento la quarta posizione a quota 25 a +9 su Nelli e compagni che invece per credere ancora di entrare nelle prime otto e quindi in Coppa Italia devono per forza fare punti in Campania e sperare che Catania o Sorrento perdano contro Taranto e Prata di Pordenone. La formazione casertana, guidata tra l’altro dall’ex coach della Emma Villas Gianluca Graziosi cercherà il riscatto dopo il ko in quattro set a Taranto, proprio contro il team in cui il tecnico marchigiano aveva iniziato la stagione per poi essere esonerato a novembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

