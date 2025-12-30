Pallanuoto i convocati dell’Italia per gli Europei 2026 | da sciogliere il nodo del secondo di Del Lungo

Il commissario tecnico Alessandro Campagna ha annunciato la rosa della nazionale italiana di pallanuoto maschile per gli Europei 2026, in programma a Belgrado dal 10 al 25 gennaio. La selezione include i giocatori scelti per competere in questa importante competizione, con particolare attenzione alla decisione sul secondo portiere al fianco di Del Lungo, ancora da definire. La squadra si prepara a rappresentare l’Italia in questa fase qualificatoria.

Il commissario tecnico dell’Italia della pallanuoto maschile, Alessandro Campagna, ha scelto gli uomini con cui disputare gli Europei 2026 di pallanuoto maschile, che andranno in scena a Belgrado, in Serbia, dal 10 al 25 gennaio. Nella città balcanica il Settebello, inserito nel Girone D, affronterà nella prima fase, nell’ordine, Turchia, Slovacchia e Romania. Le prime tre classificate di ciascun girone della prima fase formeranno poi due gruppi da sei squadre. Al termine della seconda fase, le prime due classificate di ciascun raggruppamento si qualificheranno per le semifinali, mentre le altre disputeranno le finali di consolazione dal 5° al 12° posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

