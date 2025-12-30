Palestra Inter l’erede di Dumfries si sblocca con la cessione di Frattesi? Ora c’è l’apertura dell’Atalanta

La cessione di Frattesi potrebbe rappresentare un passo importante per la squadra, aprendo nuove opportunità di mercato. Dopo l’interesse dell’Atalanta, si delineano le possibili strategie di Inter per rafforzare il reparto. Restano da valutare le future decisioni e le trattative in corso, con attenzione alle dinamiche interne e alle offerte in arrivo. Un momento di transizione che potrebbe influenzare l’assetto della rosa e le scelte di mercato.

Inter News 24 : cosa filtra. Il nome di Marco Palestra è cerchiato in rosso sul taccuino della dirigenza di Viale della Liberazione. L’esterno di proprietà dell’ Atalanta rappresenta il profilo ideale per rinforzare le corsie laterali dei nerazzurri, specialmente in un’ottica di pianificazione a lungo termine. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, il clima disteso che ha avvolto il pre-partita della recente sfida a Bergamo ha favorito un fitto dialogo tra i vertici societari: da una parte Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, dall’altra la famiglia Percassi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Palestra Inter, l’erede di Dumfries si sblocca con la cessione di Frattesi? Ora c’è l’apertura dell’Atalanta Leggi anche: Palestra Inter, blitz degli scout nerazzurri in Atalanta Cagliari: l’incastro con Dumfries e il prezzo dell’Atalanta Leggi anche: Palestra Inter, blitz degli scout nerazzurri in Atalanta Cagliari: l’incastro con Dumfries e il prezzo della Dea Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Inter alla caccia di un vice Calhanoglu? E se l’erede del turco lo avesse già in casa? L’elogio al talento della Primavera. Inter, Palestra solo come vice Dumfries. Bellanova e Norton-Cuffy non arriveranno - Secondo quanto riportato da L’Interista, l’Inter non starebbe valutando né per gennaio né per la prossima estate gli arrivi di Raoul Bellanova e Brooke Norton- tuttojuve.com

Sky – Inter, Dumfries ora rientra, ma poi? Fascia destra da monitorare. E Palestra… - Il canale satellitare ha parlato dell'obiettivo dell'Inter: il calciatore dell'Atalanta ha comunque un valore elevato ... msn.com

Dumfries out, chi prende l’Inter per sostituirlo? C’è un nome in vantaggio - L'Inter continua a ragionare sul possibile sostituto di Dumfries: le ultime sulle mosse per la fascia destra a gennaio ... spaziointer.it

Nonostante le parole di Marotta, l'Inter sta lavorando con l'Atalanta per assicurarsi Palestra - facebook.com facebook

#Palestra #Inter I nerazzurri hanno un piano x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.