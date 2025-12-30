Palazzo Chigi | l' Italia ha ricevuto l' ottava rata del Pnrr e richiesto la nona

Oggi l’Italia ha ricevuto dalla Commissione europea l’ottava rata del PNRR, pari a 12,8 miliardi di euro, dopo la valutazione positiva del 1° dicembre riguardo al raggiungimento di 32 obiettivi. Contestualmente, il governo ha richiesto la nona tranche del piano. Questi pagamenti sono fondamentali per finanziare le iniziative di sviluppo e riforma previste dal piano nazionale.

Oggi l'Italia ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento dell'ottava rata del PNRR, pari a 12,8 miliardi di euro, a seguito della valutazione positiva del 1° dicembre scorso sul raggiungimento di 32 obiettivi, di cui 16 target e 16 milestone. Lo comunica Palazzo Chigi. Nella stessa giornata, l'Italia ha trasmesso alla Commissione anche la richiesta di pagamento della nona e penultima rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anch'essa pari a 12,8 miliardi di euro. La richiesta segue i lavori della Cabina di regia PNRR del 22 dicembre, durante i quali è stato verificato il conseguimento di 50 obiettivi, suddivisi in 34 target e 16 milestone, comprendenti riforme e investimenti strategici per sostenere la crescita economica e sociale dell'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

