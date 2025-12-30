Palazzina evacuata in via Lucera il monito di Cassa Edile | La sicurezza non è un costo

La recente evacuazione di una palazzina in via Lucera, a Foggia, ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri e negli edifici. La Cassa Edile sottolinea l’importanza di considerare la sicurezza come una priorità e non come un costo aggiuntivo, richiamando l’attenzione di imprese e cittadini sull’importanza di interventi preventivi e conformi alle norme vigenti.

"La sicurezza non è un costo", ammonisce il presidente della Cassa Edile di Foggia, Michele Gengari, rispetto all'evacuazione della palazzina al civico 73 di via Lucera (qui la notizia).La Cassa Edile, infatti, sta seguendo con forte attenzione quanto accaduto in relazione all'evacuazione.

